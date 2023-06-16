ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ ДОСТУПНЫ ТРИ НОВЫЕ УСЛУГИ ПО БАНКУ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ

11:59 19.06.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступны три новые электронные услуги на основе информации из государственного информационного ресурса «Банк данных талантливой молодежи Республики Беларусь». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, появились следующие услуги: 3.07.01 «Предоставление сведений из государственного информационного ресурса «Банк данных талантливой молодежи Республики Беларусь» для физических лиц; 3.07.02 «Предоставление сведений из государственного информационного ресурса «Банк данных талантливой молодежи Республики Беларусь» для организаций; 3.07.03 «Предоставление статистических данных из государственного информационного ресурса «Банк данных талантливой молодежи Республики Беларусь» для ограниченного перечня организаций. Электронные услуги предоставляются платно, согласно действующему прейскуранту, по доступу со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).