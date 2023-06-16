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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК В ЭТОМ ГОДУ НЕ УМЕНЬШИТСЯ ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ – МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ
11:40 19.06.2023
Объем экспорта, несмотря на засушливые погодные условия, в этом году не будет уменьшен. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.
«Для сельского хозяйства еще, может, никогда не было идеального года, чтобы у нас погодные условия складывались так благоприятно, что, когда нужны дожди – шли дожди, когда нужно солнце – светило солнце. Помните, полеглости были, ураганы были, все было. Но сельское хозяйство справилось, и я думаю, что на пятерочку справилось по пятибалльной системе. Потому что продовольствием мы обеспечиваем не только свою страну, но еще и поставляем на экспорт. И довольно достаточно поставляем на экспорт. Прошлый год, помните, $8,3 миллиарда. Я думаю, что в этом году, невзирая на такие условия, экспортной позиции мы не должны уменьшить», - подчеркнул Владимир Гракун.
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