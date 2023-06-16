|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УПАЛ НА 27,2%
11:26 19.06.2023
В Беларуси грузооборот январе-мае 2023 г. составил 29 млрд. тонно-километров, или 72,8% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 8794,6 млн пассажиро-километров, или 113,4% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 649,9 млн человек, или 103,3% к январю-маю 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
Курсы в банках
на 19.06.2023
Конвертация в банках
на 19.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте