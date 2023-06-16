ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УПАЛ НА 27,2%

11:26 19.06.2023 В Беларуси грузооборот январе-мае 2023 г. составил 29 млрд. тонно-километров, или 72,8% к соответствующему периоду 2022 года. Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 8794,6 млн пассажиро-километров, или 113,4% к соответствующему периоду 2022 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 649,9 млн человек, или 103,3% к январю-маю 2022 г.