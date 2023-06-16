Экономика вышла на целевую траекторию роста. Об этом 16 июня 2023 года заявил заместитель министра экономики Андрей Картун, комментируя итоги работы экономики за пять месяцев текущего года.

По данным Национального статистического комитета, темп роста ВВП в январе-мае 2023 г. составил 100,9%.

По словам Андрея Картуна, практически все отрасли сумели выйти в положительную зону.

«Основным драйвером выступает промышленность – рост год к году более чем на 4%. При этом активнее всего добавляют машиностроение, легпром, нефтепереработка, производство строительных материалов и продуктов питания.

Стабильно прирастает и сельское хозяйство: темп – 105,4%.

Позитивные тренды преобладают и в сфере услуг. Важнейшим индикатором восстановления потребительской активности выступает торговля. Оптовый товарооборот в январе-мае увеличился более чем на 3%, примерно на столько же вырос и розничный. Главная предпосылка – рост зарплат в реальном выражении: по итогам четырех месяцев почти на 4%. Увеличению продаж также способствует потребительское кредитование: банки предлагают гражданам более привлекательные продукты.

Если посмотреть, к примеру, на транспорт, то здесь стабильно растут перевозки пассажиров, грузоперевозки (за вычетом трубопроводного транспорта) также каждый месяц прибавляют.

На историческом минимуме находится инфляция – 3,7%. Более того, мы видим предпосылки ее дальнейшего замедления. Тем самым увеличивается покупательская способность населения.

Во внешней торговле также наблюдается положительная динамика. За январь-апрель экспорт вырос почти на 10%, или на 1,4 млрд. долл. Это 10-летний максимум. Важно, что прибавка получена по большинству товарных позиций и главным образом, за счет физических объемов.

Несколько ускорился и импорт, но, в первую очередь, инвестиционный. Это означает, что наши предприятия находят возможность заниматься обновлением своего оборудования, смелее реализуют инвестпроекты. То есть, идет расширение линейки выпускаемой продукции. При этом внешнеторговое сальдо остается положительным – «плюс» 200 млн. долл., что помогает сохранять стабильность на валютном и финансовом рынках.

Важно отметить, что инвестиции в целом также растут – на 102,5%. Причем плюсуем по всем составляющим – строительство жилья, инфраструктура, модернизация реального сектора.

Таким образом, экономика набрала хороший темп. Есть все предпосылки по итогам полугодия не только достичь, но и превысить показатели Целевого плана-2023», – резюмировал Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.