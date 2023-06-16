Госпогранкомитет Беларуси продолжает фиксировать задержки в оформлении транспорта на польских и литовских пунктах пропуска.

«В воскресенье очередь перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) достигала 270 легковых авто. В течение выходных дней его контрольные службы пропускали на свою территорию до 30% транспорта от нормы. Задержки в оформлении также фиксировались в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Сопредельная сторона оформила 40% легковых авто», - говорится в сообщении ведомства.

Очереди большегрузов фиксировались только перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 34% фур от нормы, утверждает ведомство.