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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ ФИКСИРОВАТЬ ЗАДЕРЖКИ В ОФОРМЛЕНИИ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЕС


10:42 19.06.2023

Госпогранкомитет Беларуси продолжает фиксировать задержки в оформлении транспорта на польских и литовских пунктах пропуска.

«В воскресенье очередь перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) достигала 270 легковых авто. В течение выходных дней его контрольные службы пропускали на свою территорию до 30% транспорта от нормы. Задержки в оформлении также фиксировались в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Сопредельная сторона оформила 40% легковых авто», - говорится в сообщении ведомства.

Очереди большегрузов фиксировались только перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 34% фур от нормы, утверждает ведомство.
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