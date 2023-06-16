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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,4%
10:35 19.06.2023
В Гродненской области цены на продовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. снизились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 3,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с маем 2022 года на 5,4%. В январе-мае 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 10,1%.
Непродовольственные товары в мае 2023 г. стали дороже по сравнению с апрелем на 0,1%, с декабрем 2022 г. – на 1,9%. За май 2023 года к уровню мая 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 2,3%. В январе-мае текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 6,6%.
Цены на услуги в мае 2023 г. по сравнению с апрелем увеличились на 0,4%, с начала года – на 5,0%. В мае 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с маем 2022 года на 7,4%. За январь-май текущего года цены на услуги увеличились на 7,3% к уровню января-мая 2022 года.
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