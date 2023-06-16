ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,4%


10:35 19.06.2023

В Гродненской области цены на продовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. снизились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с маем 2022 года на 5,4%. В январе-мае 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 10,1%.

Непродовольственные товары в мае 2023 г. стали дороже по сравнению с апрелем на 0,1%, с декабрем 2022 г. – на 1,9%. За май 2023 года к уровню мая 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 2,3%. В январе-мае текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 6,6%.

Цены на услуги в мае 2023 г. по сравнению с апрелем увеличились на 0,4%, с начала года – на 5,0%. В мае 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с маем 2022 года на 7,4%. За январь-май текущего года цены на услуги увеличились на 7,3% к уровню января-мая 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2023
валюта курс
EUR 3.2678
USD 2.9848
RUB 3.5638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9848 -0.0005
RUB 3.5638 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2550 3.2620
USD 2.9760 2.9840
RUB 2.7000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0970
EUR/RUB 91.0000 118.8000
USD/RUB 83.1000 108.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте