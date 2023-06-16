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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НАРАСТИЛИ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВОК ВТОРСЫРЬЯ


10:23 19.06.2023

За январь-май 2023 года в целом по холдингу удалось переломить отрицательную динамику в заготовках вторичных материальных ресурсов, которая была допущена за январь-апрель, и обеспечить прирост к соответствующему периоду прошлого года на 1,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в целом общий объем заданий, доведенных исполкомами по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов, выполнен на 131%.

Лидером, традиционно обеспечивающим значительный прирост заготовок вторичных материальных ресурсов, является ОАО «Белвторресурсы», нарастило объемы и ОАО «Витебскоблресурсы».

Увеличивает объемы сбора (заготовки) отходов электронного и электрического оборудования и других видов вторичных материальных ресурсов ОАО«БелВТИ», которое обеспечило их прирост на 3,4%.

В холдинге с сожалением признают, что ОАО «Могилевоблресурсы», ОАО «Гомельхимторг» и ОАО «Белметалл» сохраняют отрицательную динамику общего объема сбора (заготовки) вторсырья.

По стеклобою обществами холдинга заготовлено более 7 тыс. тонн с темпом роста 113,3%, задание, доведенное исполкомами, выполнено на 153,7%.

Обеспечен темп роста сбора (заготовки) полимерных отходов - 103,8%, отходов электронного и электрического оборудования - 100,4%.

Вместе с тем сохраняется отставание в объемах сбора (заготовки) резиносодержащих отходов и макулатуры, хотя и по этим видам обеспечена положительная динамика за май.

Задание по поставке в счет республиканских государственных нужд лома и отходов черных металлов в целом по холдингу выполнено на 135,5%, цветных металлов – на 119%.
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