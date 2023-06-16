|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НАРАСТИЛИ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВОК ВТОРСЫРЬЯ
10:23 19.06.2023
За январь-май 2023 года в целом по холдингу удалось переломить отрицательную динамику в заготовках вторичных материальных ресурсов, которая была допущена за январь-апрель, и обеспечить прирост к соответствующему периоду прошлого года на 1,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в целом общий объем заданий, доведенных исполкомами по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов, выполнен на 131%.
Лидером, традиционно обеспечивающим значительный прирост заготовок вторичных материальных ресурсов, является ОАО «Белвторресурсы», нарастило объемы и ОАО «Витебскоблресурсы».
Увеличивает объемы сбора (заготовки) отходов электронного и электрического оборудования и других видов вторичных материальных ресурсов ОАО«БелВТИ», которое обеспечило их прирост на 3,4%.
В холдинге с сожалением признают, что ОАО «Могилевоблресурсы», ОАО «Гомельхимторг» и ОАО «Белметалл» сохраняют отрицательную динамику общего объема сбора (заготовки) вторсырья.
По стеклобою обществами холдинга заготовлено более 7 тыс. тонн с темпом роста 113,3%, задание, доведенное исполкомами, выполнено на 153,7%.
Обеспечен темп роста сбора (заготовки) полимерных отходов - 103,8%, отходов электронного и электрического оборудования - 100,4%.
Вместе с тем сохраняется отставание в объемах сбора (заготовки) резиносодержащих отходов и макулатуры, хотя и по этим видам обеспечена положительная динамика за май.
Задание по поставке в счет республиканских государственных нужд лома и отходов черных металлов в целом по холдингу выполнено на 135,5%, цветных металлов – на 119%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
Курсы в банках
на 19.06.2023
Конвертация в банках
на 19.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте