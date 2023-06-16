В январе-мае 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 73,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню января-мая 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,2%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,8%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 2,4%.

Индекс промышленного производства за май 2023 г. к маю 2022 г. составил 111,3%, к апрелю 2023 г. – 100,8%.