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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ НА РЫНКИ 35 СТРАН


09:50 19.06.2023

Концерн «Белгоспищепром» поставляет продукцию на рынки 35 стран. Об этом заявил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.

По его словам, около 85% всего объема кондитерской продукции, отправляющейся на экспорт, приходится на долю России.

«Для нас этот рынок наиболее традиционный. Мы там максимально узнаваемы. Мы активно осваиваем рынок Китая, поскольку понимаем, что он достаточно глобален с точки зрения как потребителей, так и возможностей по поставкам продукции. Поэтому на протяжении последних трех-четырех лет мы вышли на устойчивую динамику роста поставок продукции на рынок Китая. Можно сказать, мы для себя повторно открываем некоторые рынки, где мы либо слабо присутствовали, либо у нас там были поставки разовые. Это в том числе страны Персидского залива: и Оман, и Арабские Эмираты», - рассказал Олег Жидков.
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