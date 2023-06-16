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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2023 ГОДА ПОДРОС НА 0,9%
09:02 19.06.2023
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-май 2023 г. в текущих ценах составил 79 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-мая 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,2%.
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