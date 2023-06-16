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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ CTW GLOBAL – UAE EDITION В ДУБАЕ
17:59 16.06.2023
Национальный центр маркетинга организует коллективную экспозицию Республики Беларусь на Международной выставке CTW Global (Connecting Trade Worldwide) – UAE Edition, которая пройдет 18-20 сентября 2023 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Ожидается, что выставка привлечет более 300 экспонентов и 9000 профильных посетителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, тематика выставки включает в себя два основных раздела: «Национальная, традиционная и культурная продукция» (сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, деревообработка, строительные материалы, потребительские товары, фармацевтика и др.) и «Международная торговля услугами» (туризм, банковское дело и финансы, медицина, логистика, инновации и технологии, особые экономические зоны, цифровая коммерция и др.)
НЦМ приглашает организации и предприятия представить свою продукцию и услуги на стенде Республики Беларусь, а также установить деловые контакты с потенциальными партнерами со всего мира.
В качестве участников заявлены ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Пакистан, Филиппины, Индия, Япония, Корея, Кения, Гана, Алжир, Саудовская Аравия, Оман, Мексика, Нидерланды и др.
При возникновении вопросов по организации участия в выставке и деловой программе делегации Республики Беларусь, необходимо связаться со специалистами отдела выставочной деятельности Национального центра маркетинга (+375-17-328-46-24, ).
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