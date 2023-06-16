Национальный центр маркетинга организует коллективную экспозицию Республики Беларусь на Международной выставке CTW Global (Connecting Trade Worldwide) – UAE Edition, которая пройдет 18-20 сентября 2023 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Ожидается, что выставка привлечет более 300 экспонентов и 9000 профильных посетителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, тематика выставки включает в себя два основных раздела: «Национальная, традиционная и культурная продукция» (сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, деревообработка, строительные материалы, потребительские товары, фармацевтика и др.) и «Международная торговля услугами» (туризм, банковское дело и финансы, медицина, логистика, инновации и технологии, особые экономические зоны, цифровая коммерция и др.)

НЦМ приглашает организации и предприятия представить свою продукцию и услуги на стенде Республики Беларусь, а также установить деловые контакты с потенциальными партнерами со всего мира.

В качестве участников заявлены ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Пакистан, Филиппины, Индия, Япония, Корея, Кения, Гана, Алжир, Саудовская Аравия, Оман, Мексика, Нидерланды и др.

При возникновении вопросов по организации участия в выставке и деловой программе делегации Республики Беларусь, необходимо связаться со специалистами отдела выставочной деятельности Национального центра маркетинга (+375-17-328-46-24, ).