ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ CTW GLOBAL – UAE EDITION В ДУБАЕ


17:59 16.06.2023

Национальный центр маркетинга организует коллективную экспозицию Республики Беларусь на Международной выставке CTW Global (Connecting Trade Worldwide) – UAE Edition, которая пройдет 18-20 сентября 2023 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Ожидается, что выставка привлечет более 300 экспонентов и 9000 профильных посетителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, тематика выставки включает в себя два основных раздела: «Национальная, традиционная и культурная продукция» (сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, деревообработка, строительные материалы, потребительские товары, фармацевтика и др.) и «Международная торговля услугами» (туризм, банковское дело и финансы, медицина, логистика, инновации и технологии, особые экономические зоны, цифровая коммерция и др.)

НЦМ приглашает организации и предприятия представить свою продукцию и услуги на стенде Республики Беларусь, а также установить деловые контакты с потенциальными партнерами со всего мира.

В качестве участников заявлены ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Пакистан, Филиппины, Индия, Япония, Корея, Кения, Гана, Алжир, Саудовская Аравия, Оман, Мексика, Нидерланды и др.

При возникновении вопросов по организации участия в выставке и деловой программе делегации Республики Беларусь, необходимо связаться со специалистами отдела выставочной деятельности Национального центра маркетинга (+375-17-328-46-24, ).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2023
валюта курс
EUR 3.2385
USD 2.9853
RUB 3.5617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9848 -0.0005
RUB 3.5638 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2350 3.2490
USD 2.9650 2.9740
RUB 2.7000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0969
EUR/RUB 90.0000 117.0000
USD/RUB 83.2000 108.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте