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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУИР ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЦЕЛЕВОГО НАБОРА: ДО ТРЕХ ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
17:30 16.06.2023
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 16 июня прошло заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов на условиях целевой подготовки.
Как сообщает сайт университета, на первом курсе дневной формы будут учиться 40 студентов.
Целевой набор проходил по 9 специальностям. Самый высокий проходной балл сложился на специальности "Информационные системы и технологии". Количество поданных заявлений иногда в два-три раза превышало количество мест.
Заказчиками выступили 15 организаций различной формы собственности, включая крупные отечественные предприятия: ЗАО "Атлант", ОАО "Керамин", ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Интеграл".
Основная приемная кампания в БГУИР стартует 17 июля.
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