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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЕТ С ВОЕННЫМИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ


17:16 16.06.2023

На базе 927 центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) с 13 по 16 июня состоялся научно-практический семинар «Перспективы развития беспилотной авиации Вооруженных Сил. Проблемные вопросы и пути их решения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе мероприятия изучались и обсуждались вопросы современного состояния и перспектив развития беспилотной авиации в интересах армии и государства в целом, особенностей применения многофункциональных БАК исходя из анализа современных вооруженных конфликтов, путей решения проблем производства, оснащения, поставки и применения БАК в интересах Вооруженных Сил.

На семинаре были продемонстрированы образцы беспилотной авиации, состоящие на вооружении белорусской армии, в том числе с полетной программой. Оборонное и оружейное ведомства в активном режиме продолжают работу по наращиванию потенциала беспилотной авиации в интересах укрепления обороноспособности государства. Организатором актуального мероприятия выступило управление применения и развития беспилотных комплексов Вооруженных Сил.

Участниками семинара стали 18 организаций, представляющих структурные подразделения оборонного и оружейного ведомств, оперативных и оперативно-тактических командований, командований видов и родов войск, заинтересованных служб, научных и образовательных учреждений, предприятий-изготовителей беспилотных авиационных комплексов. В их числе сотрудники 3 организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, ряд разработок которых либо уже принят на вооружение белорусской армии, либо находится в дальнейшей стадии разработки и совершенствования.
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