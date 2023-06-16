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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,3%
16:40 16.06.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 101,5%, с декабрем 2022 г. – 104,3%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 100,4% соответственно, промежуточные товары – 101,7% и 105,2%, потребительские товары – 100,4% и 100,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 97,7%, с декабрем 2022 г. – 92,3%, в том числе в растениеводстве – 94% и 97,8% соответственно, животноводстве – 98,6% и 91% соответственно.
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