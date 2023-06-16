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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 21 ИЮНЯ
16:22 16.06.2023
Электронная ярмарка вакансий состоится в Могилеве 21 июня.
Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома, мероприятие будет организовано с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.
«Площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы, - уточнили в управлении. - Организации города предоставят информацию об актуальных вакансиях. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки — вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости».
Среди предприятий участников — ОАО «Зенит»; ОАО «Моготекс»; ОАО «Строительный трест № 12 УКХ «Стройтрест-Холдинг»; ОАО «Могилевский ДСК»; Могилевский филиал Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс»; ОАО «Булочно-кондитерская компания "Домочай"»; Могилевский филиал РУП «Белпочта»; МГКУ «ДМП»; ОАО «Ольса» и др.
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