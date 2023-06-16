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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ»
14:15 16.06.2023
Минский моторный завод примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет с 10 по 13 июля в городе Екатеринбурге.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», завод представит на выставке новейшие модификации двигателей, дизель-генераторные установки, дизель-насосные установки и компрессорные станции.
ИННОПРОМ – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Главная тема этого года – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Выставка является глобальной платформой для демонстрации передовых технологий и обсуждения актуальных тем современной промышленности.
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