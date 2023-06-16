ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ»

14:15 16.06.2023 Минский моторный завод примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет с 10 по 13 июля в городе Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», завод представит на выставке новейшие модификации двигателей, дизель-генераторные установки, дизель-насосные установки и компрессорные станции. ИННОПРОМ – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Главная тема этого года – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Выставка является глобальной платформой для демонстрации передовых технологий и обсуждения актуальных тем современной промышленности.