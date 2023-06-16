Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с уполномоченными контролирующими (надзорными) органами сформировал план выборочных проверок на II полугодие 2023 г. в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, в план включено 275 субъектов, или 71% к аналогичному периоду прошлого года (388).

В отношении 71% субъектов хозяйствования будут проведены проверки по вопросам обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды, 29% – финансово-хозяйственной деятельности.

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 57, Минтруда и Госстандарта – по 53, Минприроды – 35, Минфина – 26, Национального статистического комитета – 25. Комитет государственного контроля Гомельской области проведет 8 проверок.