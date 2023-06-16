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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЛАН ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНО 275 СУБЪЕКТОВ
13:28 16.06.2023
Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с уполномоченными контролирующими (надзорными) органами сформировал план выборочных проверок на II полугодие 2023 г. в регионе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, в план включено 275 субъектов, или 71% к аналогичному периоду прошлого года (388).
В отношении 71% субъектов хозяйствования будут проведены проверки по вопросам обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды, 29% – финансово-хозяйственной деятельности.
Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 57, Минтруда и Госстандарта – по 53, Минприроды – 35, Минфина – 26, Национального статистического комитета – 25. Комитет государственного контроля Гомельской области проведет 8 проверок.
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