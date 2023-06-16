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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА 14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА 8-9 ИЮЛЯ
13:25 16.06.2023
Белорусская железная дорога (БЖД) назначила 14 дополнительных поездов на 8-9 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, график движения дополнительных поездов составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет 8 июля 2023 года в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области.
Так, 8 июля 2023 года в дополнение к действующему расписанию назначены поезда региональных линий экономкласса сообщением Могилев – Копысь – Могилев и Орша – Копысь – Орша.
9 июля 2023 года дополнительно назначены поезда региональных линий экономкласса сообщением Копысь – Могилев и Копысь – Орша.
Также 8 июля 2023 года поездам межрегиональных линий бизнес-класса №705 Полоцк – Могилев и №706 Могилев – Полоцк предусмотрена остановка на ст. Копысь.
Таким образом, с учетом действующего графика движения, 8 и 9 июля 2023 года на станции Копысь будут делать остановки 28 поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста.
В БЖД напомнили, что предварительная продажа проездных документов на поезда региональных линий экономкласса открывается за 10 суток до даты отправления поезда.
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