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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАН АЛГОРИТМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХПАСПОРТА И ГОСРЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ


12:24 16.06.2023

Национальное кадастровое агентство разработало алгоритм, помогающий определить подпадает ли объект недвижимости под упрощенный порядок получения техпаспорта и госрегистрации. Об этом сообщает Госкомитет по имуществу Беларуси.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2022 года вступил в силу указ № 202, которым упрощен порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек. Документом предусмотрено, что такие объекты можно построить без получения разрешений, без разработки проектной документации и без последующей приемки их в эксплуатацию. Также указом определен упрощенный порядок государственной регистрации построенных таким образом объектов.

Так, если раньше для возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории необходимо было получить разрешение, разработать проектную документацию и принять объект в эксплуатацию в установленном порядке, то теперь для того, чтобы зарегистрировать право собственности на объект или его изменение по упрощенному порядку, гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обратиться в организацию по государственной регистрации по месту расположения объекта недвижимого имущества с заказом на проведение технической инвентаризации (проверки характеристик) такого объекта и составление технического паспорта на него.

Многие граждане поспешили воспользоваться возможностью построить или реконструировать свои жилые дома и нежилые капитальные постройки на придомовой территории в упрощенном порядке, и вот уже несколько месяцев организации по госрегистрации выполняют заказы по технической инвентаризации и проверке характеристик объектов недвижимого имущества, возведенных и реконструированных в упрощенном порядке.

При этом граждане не всегда предоставляют паспорт застройщика для тех территорий, где его получение обязательно, и часто не соблюдают необходимые расстояния от дома и построек до соседнего земельного участка, что не позволяет составить технический паспорт на объект и осуществить государственную регистрацию.

Учитывая данный факт, Национальное кадастровое агентство разработало алгоритм, помогающий заказчикам работ по технической инвентаризации и проверке характеристик объектов недвижимого имущества самостоятельно и верно отнести упомянутые объекты к подпадающим под действие указа № 202 для указания этой информации в заказе на выполнение работ и определить, будет ли составлен технический паспорт с учетом имеющихся документов и расположения объекта недвижимого имущества.

Также с целью правильного определения гражданами нахождения объекта недвижимого имущества на территориях, на которых указом № 202 установлены различные условия проведения работ по возведению и реконструкции таких объектов, Национальное кадастровое агентство подготовило соответствующую информационную карту.

В частности, зеленым цветом отмечены населенные пункты и районы, где для проведения работ по возведению или реконструкции объектов недвижимого имущества и последующего составления технического паспорта в порядке, установленном указом № 202, гражданам необходимо получить паспорт застройщика.

Желтым цветом обозначены районы, в которых для составления технического паспорта на такой объект достаточно лишь при возведении или реконструкции придерживаться следующих расстояний: от границ соседнего (смежного) земельного участка до жилого дома должно быть не менее 3 метров, а до нежилых капитальных построек – не менее 2 метров.

Красным цветом выделен город Минск, так как территория столицы не подпадает под действие указа № 202.
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