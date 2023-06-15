В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,3%, с декабрем 2022 г. – 102,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с маем 2022 года на 3,7%. В январе-мае 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%.

Цены на непродовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем понизились на 0,1%, с. декабрем 2022 г. – выросли на 0,6%. За май 2023 года к уровню мая 2022 года цены увеличились на 2,3%. В январе-мае текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 7,4% к уровню января-мая 2022 года.

Цены на услуги в мае 2023 г. увеличились по сравнению с апрелем на 0,2%, с начала года - на 4,5%. За май 2023 года услуги подорожали по сравнению с маем 2022 года на 7,2%. В январе-мае 2023 года к уровню января-мая 20222 года цены возросли на 7,3%.