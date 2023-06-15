Очередь в Польшу составляет более 300 легковых авто, на литовской стороне — заторы из фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Несмотря на традиционный рост пассажиропотока к выходным, сотрудники польского пункта пропуска Тересполь (Брест) продолжают замедлять оформление легкового транспорта. За сутки в Польшу пропущено всего 34% автомобилей от нормы. По состоянию на 10:00 въезда на польскую территорию ожидают более 300 легковых авто», - говорится в ссообщении.

Утверждается, что сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) за сутки пропустили на свою территорию 46% фур от нормы. Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). За сутки их контрольные службы пропустили в Литву около 39% грузовиков.