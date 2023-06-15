|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ФИКСИРУЕТ НА ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАТОРЫ ИЗ ФУР
11:30 16.06.2023
Очередь в Польшу составляет более 300 легковых авто, на литовской стороне — заторы из фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Несмотря на традиционный рост пассажиропотока к выходным, сотрудники польского пункта пропуска Тересполь (Брест) продолжают замедлять оформление легкового транспорта. За сутки в Польшу пропущено всего 34% автомобилей от нормы. По состоянию на 10:00 въезда на польскую территорию ожидают более 300 легковых авто», - говорится в ссообщении.
Утверждается, что сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) за сутки пропустили на свою территорию 46% фур от нормы. Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). За сутки их контрольные службы пропустили в Литву около 39% грузовиков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2023
Курсы в банках
на 16.06.2023
Конвертация в банках
на 16.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте