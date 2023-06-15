Парк высоких технологий (ПВТ) подготовил электронный справочник «ИТ-абитуриент 2023» для желающих поступить в белорусские университеты и связать свое будущее с информационными технологиями.

Как сообщает сайт ПВТ, в издании представлена актуальная информация об ИТ-факультетах минских и региональных вузов: планы приема на 2023 год, отличительные особенности специальностей, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, места распределения выпускников, порядок предоставления общежития, контактная информация.

Также издание содержит описание наиболее востребованных профессий в сфере информационных технологий, информацию о ситуации на рынке труда, рекомендации абитуриентам от представителей компаний-резидентов ПВТ по выбору ИТ-специальности.

«Сегодня многие говорят о том, что специалистов в области информационных технологий, включая программистов, уже скоро заменит искусственный интеллект. Но это далеко не так. ИИ не может самостоятельно мыслить, проявлять творческий подход и генерировать идеи для решения задач, что является, например, определяющим при разработке программного обеспечения. В будущем ИИ так или иначе станет способным помощником для каждого человека, а не заменит его. Поэтому ИТ-специалисты могут не беспокоиться о своем будущем. Спрос на специалистов по работе с данными, специалистов по кибербезопасности, инженеров и разработчиков программного обеспечения будет только расти», - отметил заместитель директора Парка высоких технологий Александр Мартинкевич.