В мае 2023 года в Беларуси зафиксирован исторический минимум годовой инфляции (то есть инфляции за прошедшие двенадцать месяцев: с июня 2022 г. – по май 2023 г.) – 3,7% (предыдущий минимум – в июне-июле 2018 г. – 4,1%). Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) относительно ценовой ситуации на потребительском рынке республики в мае 2023 года.

Отмечается, что к предыдущему месяцу потребительские цены снизились на 0,3%, к декабрю 2022 г. прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 2,7%.

В отчетном месяце прирост базовой инфляции в годовом выражении замедлился на 1,4% до 3,2%, постоянно регулируемых цен (тарифов) – на 0,8% до 6,2%. На плодоовощном рынке сохраняется дефляция в годовом выражении: цены за прошедшие двенадцать месяцев снизились на 6,8%.

Наибольшее влияние на замедление годового прироста ИПЦ оказало сокращение вклада в инфляцию от цен на продовольственные товары (на 0,8% до 1,7% в годовом выражении). Вклад цен на непродовольственные товары снизился на 0,3% до 0,2% в годовом выражении.

Основное влияние на замедление инфляционных процессов в Беларуси оказывает сокращение темпов роста цен отечественных производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции, умеренное увеличение потребительских цен в России – основном торговом партнере, а также снижение цен на сырьевые и продовольственные товары на мировых рынках.

В результате в мае увеличилось количество товаров критического импорта, на которые зафиксирована дефляция в годовом выражении, в том числе ткани и пряжа за прошедшие двенадцать месяцев снизились в цене на 0,5%, электротовары – на 1,1%, рыба и рыбопродукты – на 1,5%, обои – на 2,4%, чай – на 3,1%, мебель – на 5,1%, посуда – на 5,6%, крупа и бобовые – на 7,1%, телевизоры – на 8,8%, масло растительное – на 15,1%.

В отчетном месяце сохранилась и тенденция к замедлению годового прироста цен на товары отечественного производства: прирост цен на мясо и мясопродукты сократился на 1,5% до 3,5% в годовом выражении, на молоко и молочные продукты – на 1,4% до 10,4%, хлеб и изделия хлебобулочные – на 4,1% до 6,7%.

В мае по отношению к апрелю текущего года отмечается сезонное снижение цен на овощи (на 21,9%). Наибольшее влияние на снижение ИПЦ (около 0,5%) оказало удешевление огурцов (на 48,3%) и помидоров (на 35,6%).

При этом в мае сохранилась тенденция к удорожанию отдельных товаров, закладываемых в стабилизационные фонды (яблоки и так называемые овощи «борщевого набора») (кроме картофеля и яблок), от 7,4% до 69,6%. Вместе с тем с учетом введенного ценового регулирования средние цены на них (за исключением лука репчатого и моркови) в отчетном месяце сложились ниже уровня мая предыдущего года от 11% до 35%.

Отмечается снижение цен на отдельные товары бакалейной группы: масла растительного (на 5,5%), майонеза (на 0,2%), чая (на 0,2%), кофе (на 1,8%), соли (на 1,3%), риса (на 0,4%), крупы гречневой (на 4,2%), макаронных изделий (на 0,4%).

При этом за месяц в цене увеличились некоторые товары мясомолочной группы, хлеб и изделия хлебобулочные, фрукты, одежда и обувь, ковры и ковровые изделия, услуги пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения, санаторно-оздоровительные услуги. Удорожание данных товаров (услуг) суммарно обусловило около 0,1% увеличения ИПЦ.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в мае текущего года по отношению к предыдущему месяцу снижены цены на автомобильное топливо (на 0,9%). При этом цены на табачные изделия увеличились на 0,7%, водку – на 0,6% вследствие повышения ставок акциза, лекарственные препараты – на 1% на фоне курсовых колебаний.