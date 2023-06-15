В январе-мае 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 8,1 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2022 г. в сопоставимых ценах на 5,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 5,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 745 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем в январе-мае 2022 г., молока – 3385,1 тыс. тонн (на 5,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 724,9 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2022 г. увеличилось на 4,9%, молока произведено 3321,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).

На 1 июня 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, или 101,2% к уровню 1 июня 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (100,1%). Численность свиней составила 2,3 млн голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.