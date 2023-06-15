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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ
09:23 16.06.2023
От плательщиков Минской области за январь-май 2023 года поступило в консолидированный бюджет 2545,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет поступило 720,5 млн рублей, в местные бюджеты – 1 825,1 млн рублей.
На 88,6% бюджет сформирован за счет восьми основных доходных источников: подоходного налога – 727,8 млн рублей, или 28,6% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 428,7 млн рублей (16,8%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале государственных и приравненных к ним организаций – 311,5 млн рублей (12,2%), экологического налога (включая налог за добычу) – 293,6 млн рублей (11,5%), налога на добавленную стоимость – 258,4 млн рублей (10,2%), акцизов – 109,7 млн рублей (4,3%), налога на недвижимость – 74,7 млн рублей (2,9%), налога при упрощенной системе налогообложения – 53,7 млн рублей (2,1%).
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