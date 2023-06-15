Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2023 г. составили 101,6% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.