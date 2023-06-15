В Беларуси сохраняется устойчивая тенденция по снижению задолженности по зарплате предприятий-банкротов. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.

«Вопрос погашения задолженности по зарплате организациями-банкротами ежемесячно рассматривается Минэкономики на рабочих совещаниях с участием антикризисных управляющих. Мы взаимодействуем с госорганами и судами, анализируем информацию о наличии ликвидного имущества, денежных средств и дебиторской задолженности по каждому предприятию в процедурах финансового оздоровления. Это позволяет оперативно резервировать капитал и отдавать людям их честно заработанные деньги», − рассказал Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как результат, в 2022 году количество предприятий с просроченной задолженностью по зарплате снизилось с 17 до 4, а работникам выплачено более 2,6 млн рублей.

В текущем году список должников сократился еще на 2 организации, а объем задолженности – на 340 тыс. рублей.