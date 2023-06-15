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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 0,6%
17:11 15.06.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 98,9%, с декабрем 2022 г. – 99,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,6% и 102,7% соответственно, промежуточные товары – 98,4% и 99,4%, потребительские товары – 99,6% и 99,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 96,6%, с декабрем 2022 г. – 100,1%, в том числе в растениеводстве – 92,4% и 100,6% соответственно, животноводстве – 98% и 100,02% соответственно.
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