|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВАЛОВОЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА $2,1 МЛРД
16:35 15.06.2023
Валовой внешний долг Беларуси на 1 апреля 2023 года составил $37,6 млрд. об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Согласно информации, валовой внешний долг республики уменьшился в первом квартале текущего года на $2,1 млрд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2023
Курсы в банках
на 15.06.2023
Конвертация в банках
на 15.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте