ЭКОНОМИКА РБ

ВАЛОВОЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА $2,1 МЛРД

16:35 15.06.2023 Валовой внешний долг Беларуси на 1 апреля 2023 года составил $37,6 млрд. об этом свидетельствуют данные Национального банка. Согласно информации, валовой внешний долг республики уменьшился в первом квартале текущего года на $2,1 млрд.