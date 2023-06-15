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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 15%
15:58 15.06.2023
В январе-мае 2023 года субъектами малого и среднего предпринимательства Брестской области перечислено в бюджет 422,6 млн рублей, что составляет 42,7% от общих поступлений региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поступления увеличились на 15% в фактических ценах, или на 57,7 млн рублей.
Платежи от организаций малого и среднего бизнеса составили 373,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 69,2 млн рублей.
На 1 июня 2023 года в Брестской области числится 43,1 тысячи плательщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 34,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, 8,9 тысячи юридических лиц.
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