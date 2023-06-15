ЭКОНОМИКА РБ

МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗУЕТ СЕРИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ НОРМ ЗАКОНА ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

15:46 15.06.2023 23 июня 2023 г. на площадке Национальной библиотеки состоится конференция на тему «Институт урегулирования неплатежеспособности в Республике Беларусь. Современные тенденции и цели». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в конференции планируется участие представителей Верховного суда, депутатов, должностных лиц государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, объединений антикризисных управляющих, бизнес-сообществ, высших учебных заведений страны. Предполагается, что данное мероприятие «даст старт» рабочим встречам специалистов в сфере антикризисного управления по выработке подходов к реализации на практике правовых норм нового законодательства об урегулировании неплатежеспособности, которые вступают в силу с 1 октября 2023 года.