ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,6%


14:30 15.06.2023

Потребительские цены в Витебской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,4%, с декабрем 2022 г. – выросли на 2,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с маем 2022 года на 2,9%. В январе-мае 2023 года рост цен составил 6,8% к уровню января-мая 2022 года.

Продовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем подешевели на 0,7%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 3,6%. Годовой рост цен в мае 2023 года составил 4,7%. За январь-май 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%.

Цены на непродовольственные товары в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 1,2%. Годовой рост цен в мае 2023 года составил 0,4%. В январе-мае текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-маем 2022 года на 4,5%.

Цены на услуги в мае 2023 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 4,0%. За май текущего года цены на услуги увеличились к маю 2022 года на 6,7%. В январе-мае 2023 года к уровню января-мая 2022 года услуги подорожали на 6,7%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
валюта курс
EUR 3.2369
USD 2.9963
RUB 3.5638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2500 +0.02
USD 2.9853 -0.011
RUB 3.5617 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2300 3.2420
USD 2.9770 2.9870
RUB 2.7000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0870
EUR/RUB 90.0000 118.0000
USD/RUB 83.2000 108.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте