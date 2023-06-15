Потребительские цены в Витебской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,4%, с декабрем 2022 г. – выросли на 2,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с маем 2022 года на 2,9%. В январе-мае 2023 года рост цен составил 6,8% к уровню января-мая 2022 года.

Продовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем подешевели на 0,7%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 3,6%. Годовой рост цен в мае 2023 года составил 4,7%. За январь-май 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%.

Цены на непродовольственные товары в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 1,2%. Годовой рост цен в мае 2023 года составил 0,4%. В январе-мае текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-маем 2022 года на 4,5%.

Цены на услуги в мае 2023 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 4,0%. За май текущего года цены на услуги увеличились к маю 2022 года на 6,7%. В январе-мае 2023 года к уровню января-мая 2022 года услуги подорожали на 6,7%.