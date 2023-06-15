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ЭКОНОМИКА РБ
В 2023 ГОДУ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ НА 16%
14:06 15.06.2023
В Беларуси пенсионные выплаты в 2023 году вырастут по сравнению с 2022 годом на 16% и составят 18,8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 14 июня на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики Национального собрания.
Он отметил, что каждый четвертый житель страны является получателем пенсионных выплат. На указанные цели в 2022 году израсходовано 16,2 млрд рублей.
В мае с учетом проведенного перерасчета средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составил 703 рубля. Обеспечено повышение уровня реального содержания пенсионных выплат — 109,7% (за январь-апрель).
Наряду с государственной пенсией важным компонентом является развитие систем дополнительного добровольного пенсионного страхования. За восемь месяцев с момента введения новой программы пенсионных накоплений с финансовой поддержкой государства ее участниками стали свыше 16,5 тыс. человек.
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