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ЭКОНОМИКА РБ


ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2,1 МЛН РУБЛЕЙ


13:49 15.06.2023

По оперативной информации, в бюджет Витебской области за январь-май 2023 года поступило 2,1 млн рублей налога на игорный бизнес. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции МНС.

Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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