|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ В АЛМАТЫ
12:39 15.06.2023
Экспортный потенциал белорусских предприятий деревообработки представлен на выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка», которая открылась 14 июня 2023 года в Алматы (Казахстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», белорусскую экспозицию под брендом Made in Belarus представляют три компании: Витебская лесопилка, Новус Индустри, КимаБел.
Витебская лесопилка является одним из крупнейших производителей и экспортеров обрезных пиломатериалов из хвойных пород древесины в Беларуси. Предприятие Новус Индустри специализируется на производстве древесно-стружечных плит, мебели и гнутоклееных деталей из древесины. А компания КимаБел занимается распилом круглого леса, производит брус и доску, а также осуществляет сушку пиломатериалов и реализацию вторичных материалов деревообработки.
На выставке представлены различные стили и направления мебельного производства, включая классические, современные и инновационные дизайны. Посетители смогут оценить качество и оригинальность белорусской мебели, а также ознакомиться с широким ассортиментом продукции, созданной с использованием передовых технологий и экологически чистых материалов.
Организатором экспозиции Made in Belarus выступает ВП «Белинтерэкспо» БелТПП.
Выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка» в Казахстане продолжит свою работу до 16 июня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2023
Курсы в банках
на 15.06.2023
Конвертация в банках
на 15.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте