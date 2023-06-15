Экспортный потенциал белорусских предприятий деревообработки представлен на выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка», которая открылась 14 июня 2023 года в Алматы (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», белорусскую экспозицию под брендом Made in Belarus представляют три компании: Витебская лесопилка, Новус Индустри, КимаБел.

Витебская лесопилка является одним из крупнейших производителей и экспортеров обрезных пиломатериалов из хвойных пород древесины в Беларуси. Предприятие Новус Индустри специализируется на производстве древесно-стружечных плит, мебели и гнутоклееных деталей из древесины. А компания КимаБел занимается распилом круглого леса, производит брус и доску, а также осуществляет сушку пиломатериалов и реализацию вторичных материалов деревообработки.

На выставке представлены различные стили и направления мебельного производства, включая классические, современные и инновационные дизайны. Посетители смогут оценить качество и оригинальность белорусской мебели, а также ознакомиться с широким ассортиментом продукции, созданной с использованием передовых технологий и экологически чистых материалов.

Организатором экспозиции Made in Belarus выступает ВП «Белинтерэкспо» БелТПП.

Выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка» в Казахстане продолжит свою работу до 16 июня.