Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз из Германии крупной партии товара стоимостью более 2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два грузовых автомобиля, принадлежащих казахскому перевозчику, на территорию ЕАЭС въехали через пункт пропуска «Григоровщина». По документам в грузовиках перевозили брендовую одежду, обувь и косметику. При досмотре таможенники установили, что фактическое количество товаров, находившееся в двух транспортных средствах, оказалось больше заявленного в документах на 20 тыс. единиц.

Недостоверные сведения о перемещаемых грузах позволили бы снизить размер уплаты таможенных платежей в общей сложности почти на 550 тыс. рублей.

По данным фактам нарушения законодательства Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.