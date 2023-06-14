ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯТ ГОСПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА


11:37 15.06.2023

В Беларуси будут существенно расширены государственные программы поддержки бизнеса. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) Петр Арушаньянц.

По его словам, расширение линейки господдержки бизнеса, предусматривает в числе прочего расширение институтов, участвующих в оказании такой поддержки: «Это не только Белорусский фонд. Это и Банк развития, и исполкомы, и многие другие».

При этом эксперт подчеркнул, что для различных категорий бизнеса предусматриваются различные уровни поддержки.

«Для начинающего бизнеса нужна помощь, для уже состоявшегося, которому необходимо развиться – другая», - сказал Петр Арушаньянц.

Так, в качестве примера для первого он привел бизнес-инкубаторы, для второго – финансовая поддержка.

«Она в большей степени необходима для существующего бизнеса либо бизнеса, который открывает для себя новые направления, ответвления», – отметил Петр Арушаньянц.

Гендиректор БФФПП также сообщил о работе над созданием гарантийного фонда.

«Как пилот мы отработали, на Br8 млн выдали поручительств (предпринимателям, получающим банковский кредит, обращающимся в лизинговую компанию и т.д. – ред.). Это высокорисковый, высокопроблемный вид деятельности, но он у нас отработан в рамках пилота, и сейчас мы уже запускаем его в промышленную эксплуатацию», - сказал Петр Арушаньянц.

Таким образом проект уже выходит с пилотной стадии в стадию госпроекта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
валюта курс
EUR 3.2369
USD 2.9963
RUB 3.5638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2300 -0
USD 2.9963 +0.0107
RUB 3.5638 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2300 3.2420
USD 2.9770 2.9870
RUB 2.7000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0870
EUR/RUB 90.0000 118.0000
USD/RUB 83.2000 108.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте