В Беларуси будут существенно расширены государственные программы поддержки бизнеса. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) Петр Арушаньянц.

По его словам, расширение линейки господдержки бизнеса, предусматривает в числе прочего расширение институтов, участвующих в оказании такой поддержки: «Это не только Белорусский фонд. Это и Банк развития, и исполкомы, и многие другие».

При этом эксперт подчеркнул, что для различных категорий бизнеса предусматриваются различные уровни поддержки.

«Для начинающего бизнеса нужна помощь, для уже состоявшегося, которому необходимо развиться – другая», - сказал Петр Арушаньянц.

Так, в качестве примера для первого он привел бизнес-инкубаторы, для второго – финансовая поддержка.

«Она в большей степени необходима для существующего бизнеса либо бизнеса, который открывает для себя новые направления, ответвления», – отметил Петр Арушаньянц.

Гендиректор БФФПП также сообщил о работе над созданием гарантийного фонда.

«Как пилот мы отработали, на Br8 млн выдали поручительств (предпринимателям, получающим банковский кредит, обращающимся в лизинговую компанию и т.д. – ред.). Это высокорисковый, высокопроблемный вид деятельности, но он у нас отработан в рамках пилота, и сейчас мы уже запускаем его в промышленную эксплуатацию», - сказал Петр Арушаньянц.

Таким образом проект уже выходит с пилотной стадии в стадию госпроекта.