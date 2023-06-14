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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2%
11:15 15.06.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 102%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 102% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 103,4%, потребительские товары – 100,3% и 101,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 93,7%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 91,3%, в том числе в растениеводстве – 89,9% и 98,4% соответственно, животноводстве – 94,5% и 90%.
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