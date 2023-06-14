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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ДЛИННЫЕ ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ


10:59 15.06.2023

На въезд в Польшу снова длинные очереди легкового и грузового транспорта. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

«По состоянию на 10.00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Польские контрольные службы за сутки оформили лишь 30% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Кроме того, задержки в оформлении большегрузов фиксируются в литовском пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и польском — Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 40% фур.

По информации СМИ, на литовской стороне 15 июня въезда в Беларусь ожидало около 1,4 тысяч фур. Существенные очереди на литовско-белорусской границе сохраняются после введения польскими властями ограничений на передвижение российских и белорусских грузовиков.
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