Оперативники БЭП УВД Гомельщины совместно с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД задержали главного бухгалтера одного из сельхозпредприятий района.

Как сообщает пресс-служба МВД, 49-летняя женщина вносила недостоверные сведения в электронные платежные документы и незаконно перечисляла деньги с расчетного счета предприятия на свой карт-счет под видом начисленной заработной платы.

Только за апрель и май этого года она похитила почти 65 тысяч рублей. Общая сумма причиненного предприятию ущерба составила более 580 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантка арестована.