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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВБУХ ПОХИТИЛА БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
10:56 15.06.2023
Оперативники БЭП УВД Гомельщины совместно с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД задержали главного бухгалтера одного из сельхозпредприятий района.
Как сообщает пресс-служба МВД, 49-летняя женщина вносила недостоверные сведения в электронные платежные документы и незаконно перечисляла деньги с расчетного счета предприятия на свой карт-счет под видом начисленной заработной платы.
Только за апрель и май этого года она похитила почти 65 тысяч рублей. Общая сумма причиненного предприятию ущерба составила более 580 тысяч рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантка арестована.
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