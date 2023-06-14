|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ
10:16 15.06.2023
За январь-апрель 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,9%, рентабельность продаж – 8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 мая 2023 г. составила 63,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,6 млрд рублей, или 15,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 мая 2023 г. составила 71,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,4 млрд рублей, или 13,1% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
Курсы в банках
на 15.06.2023
Конвертация в банках
на 15.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте