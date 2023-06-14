Комитет госконтроля Беларуси сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Согласно информации, в планы включено 1964 субъекта хозяйствования, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Надзорными органами будет проведено 73,7% из запланированных проверок, 26,3% составят проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС (22,4% от общего количества), Минтруда и соцзащиты (17%), Госстандарта (11,8%), Минприроды (10,6%). Доля проверок Комитета госконтроля в общем числе проверок составит 3,5%.