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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАЛ ПЛАНЫ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
09:21 15.06.2023
Комитет госконтроля Беларуси сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Согласно информации, в планы включено 1964 субъекта хозяйствования, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Надзорными органами будет проведено 73,7% из запланированных проверок, 26,3% составят проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС (22,4% от общего количества), Минтруда и соцзащиты (17%), Госстандарта (11,8%), Минприроды (10,6%). Доля проверок Комитета госконтроля в общем числе проверок составит 3,5%.
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