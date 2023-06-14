В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,3%, с декабрем 2022 г. – 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2023 года цены увеличились на 4,2% к уровню мая 2022 года. В январе-мае текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-маем 2022 года составил 9,2%.

Непродовольственные товары в мае текущего года подорожали по сравнению с апрелем на 0,4%, с декабрем 2022 года - на 1,0%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в мае 2023 года составил 1,2%. В январе-мае 2023 года цены выросли на 6,5% к уровню января-мая 2022 года.

Цены на услуги в мае 2023 года выросли по сравнению с апрелем на 0,3%, с начала года - на 4,6%. За май 2023 года к уровню мая 2022 года цены на услуги повысились на 6,9%. В январе-мае текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 7%.