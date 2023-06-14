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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
18:02 14.06.2023
Мингорисполком проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной финансовой поддержки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это предложение для субъектов малого предпринимательства с численностью работников не более 100 человек, объемом выручки не выше 14500 тыс. рублей – для малых организаций (3834 тыс. рублей – для микроорганизаций, 525 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей).
Инвестиционный проект должен быть направлен на создание новых рабочих мест.
Победители конкурса получат право воспользоваться государственной финансовой поддержкой в виде субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами или части расходов на выплату лизинговых платежей.
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