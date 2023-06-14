Мингорисполком проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной финансовой поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это предложение для субъектов малого предпринимательства с численностью работников не более 100 человек, объемом выручки не выше 14500 тыс. рублей – для малых организаций (3834 тыс. рублей – для микроорганизаций, 525 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей).

Инвестиционный проект должен быть направлен на создание новых рабочих мест.

Победители конкурса получат право воспользоваться государственной финансовой поддержкой в виде субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами или части расходов на выплату лизинговых платежей.