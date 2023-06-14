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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В КОЛЛЕДЖИ СТАРТУЕТ 15 ИЮНЯ
17:47 14.06.2023
15 июня стартует приемная кампания в учреждениях образования (колледжах) для получения квалификации рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, в 2023 году прием будут осуществлять 159 учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, по более чем 250 квалификациям. Планируется принять 26,0 тысяч человек.
Структура подготовки ежегодно совершенствуется в связи с изменяющимися потребностями региональных рынков труда. Так, в этом году планируется приостановить прием по 162 (в 2022 году – по 132) невостребованным квалификациям и открыть подготовку по 121 (в 2022 году – по 141) новым для отдельных учреждений образования квалификациям.
Планируется начать подготовку по двум новым квалификациям: наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс (Гомельский государственный колледж электротехники и информационных технологий) и флорист (Минский государственный колледж декоративно-прикладного искусства имени Н. Кедышко).
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