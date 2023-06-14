На начало 2023 года в Могилевской области насчитывалось 536 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 167 хозяйств, или на 45,3%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 74,9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 54,6 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,3 раза, пахотные – в 2,1 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,2 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,3 раза, животноводства – в 1,6 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году она составила 4,3% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (около 70%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 101,8 тыс. тонн (9% от объема производства по области), картофеля – 113,1 тыс. тонн (23,9%), овощей – 21,4 тыс. тонн (8,6%), свеклы сахарной – 11,3 тыс. тонн (3,4%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 0,7 тыс. тонн (0,4% от объема производства по области), молока – 8,4 тыс. тонн (1,2%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производстве шерсти – 1,2 тонны (12,8%).