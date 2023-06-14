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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
17:11 14.06.2023
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз игрового и спортивного инвентаря по заниженной в два раза стоимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль Volvo, принадлежащий польскому перевозчику, следовал из Польши на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». В машине перевозили спортивный и игровой инвентарь на сумму почти 110 тыс. рублей. Оригинальный комплект документов, благодаря которому определили фактическую стоимость товара – порядка 215 тыс. рублей, обнаружили сотрудники таможни при проведении таможенного контроля и последующего досмотра.
«Запасные» товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями помогли бы «сэкономить» нарушителям законодательства более 13 тыс. рублей при уплате таможенных платежей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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