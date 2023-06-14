С начала 2023 года спрос на квартиры в Минске держится на высоком уровне, демонстрируя новые максимальные значения числа сделок. Об этом пишет Realt.

По предварительным данным Национального кадастрового агентства, в мае 2023 года купили более 1,5 тыс. квартир на вторичном рынке, что на 1,6% меньше, чем в апреле. Тем не менее такое количество сделок купли-продажи является максимальным для анализируемого месяца за всю историю наблюдения.

В то же время на фоне высокого спроса предложение квартир в базе Realt ожидаемо сократилось: снижение к предыдущему месяцу составило 12%.

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составила 42%. В 34% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 20% - 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали в 8% случаев, как и месяцем ранее.

Среди районов чаще других выбирали Московский, Центральный и Заводской, реже — Фрунзенский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали типовые панельные дома — их доля увеличилась на 4% и составила 34% от всех сделок.

Средняя цена проданных в Минске квартир за май 2023 года выросла на 1,7% и составила 1343 $/м2. Существеннее всего стоимость увеличилась у 3-комнатных — плюс 3%. В то же время снижение было отмечено только у «двушек» — минус 0,4%. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1455 $/м2 (+0,7% за месяц) — $49 500; 2-комнатные квартиры: 1267 $/м2 (-0,3%) — $58 250; 3-комнатные квартиры: 1210 $/м2 (+3,2%) — $74 500; 4-комнатные квартиры: 1203 $/м2 (без изменений) — $91 100.

Средняя цена квартир предложения за май 2023 года показала также положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 3% до 1320 $/м2.

В отчетном месяце продавцы более активно повышали цены на самые бюджетные квартиры, тем не менее самые дорогие варианты также стали дороже.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). В Realt произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в мае 2023 года составляла $1464 (+0,8% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1535 $/м2 (+0,1% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1488 $/м2 (+1,2%), 3-комнатные квартиры — 1422 $/м2 (+1,1%), 4-комнатные квартиры — 1338 $/м2 (-0,8%).

Значительнее всего цены за май 2023 года увеличились по таким микрорайонам, как «Грушевка», «Велозавод» и «Дрозды». В то же время наибольшее снижение цен наблюдалось в «Сельхозпоселке», «Ваньковича-Жасминовой» и «Харьковской».

Самая дорогая квартира, приобретенная на вторичном рынке в мае 2023 года, обошлась покупателю в 385 тысяч долларов. Общая площадь составила 238,5 квадратных метров и располагается она в самом центре города на улице Сторожовская, 6. Стоимость квадратного метра составила $1 614. В квартире 3 санузла и 4 лоджии.