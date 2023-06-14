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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 250 ЛЕГКОВЫХ МАШИН ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ


15:58 14.06.2023

Более 250 легковых авто ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 14:00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы оформили только 29% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили въезжали в ЕС неритмично также через литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка).

Самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила лишь 25% авто от нормы. Также задержки в оформлении фиксировались в литовском пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони).
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