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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 250 ЛЕГКОВЫХ МАШИН ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
15:58 14.06.2023
Более 250 легковых авто ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 14:00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы оформили только 29% авто от нормы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобили въезжали в ЕС неритмично также через литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка).
Самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила лишь 25% авто от нормы. Также задержки в оформлении фиксировались в литовском пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони).
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