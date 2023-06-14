ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 250 ЛЕГКОВЫХ МАШИН ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ

15:58 14.06.2023 Более 250 легковых авто ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «По состоянию на 14:00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы оформили только 29% авто от нормы», - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобили въезжали в ЕС неритмично также через литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка). Самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила лишь 25% авто от нормы. Также задержки в оформлении фиксировались в литовском пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони).