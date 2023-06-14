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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНО ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ


15:34 14.06.2023

Правительство Беларуси еще раз проведет мониторинг всей системы образования. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

«Как показала ситуация, возникшая с подсчетом баллов по итогам централизованного экзамена, малейшее недоразумение, ничтожный просчет могут спровоцировать социальную волну», - сказал он.

По его словам, подсчитано все было верно, методика расчета надежная, она используется во многих странах.

«У нас применялась с 2003 года. Фактически последнюю корректировку претерпела в 2019 году и нареканий по текущий год не было, и тем более не вызывала недоверия и каких-либо других вопросов», - отметил Петришенко.

Он добавил, что проверка межведомственной комиссии подтвердила и правильность.

«Единственное, что не было сделано – своевременно не разъяснили, как будут подсчитываться баллы. Ошибка исправлена. Выводы на будущее сделаны», - заверил чиновник.

Игорь Петришенко сообщил, что в этом году в правительстве будут выработаны окончательные решения по проведению вступительной кампании, в том числе по выбору оптимальной формы школьных экзаменов и вступительных испытаний.

Итоги вступительной кампании текущего года будут детально проанализированы государственной комиссией, изучены мнения всех заинтересованных, учащихся, родителей, педагогов.

«Также правительством принято решение еще раз провести мониторинг всей системы образования, выявив возможные системные и отдельные недостатки. По предложению Министерства образования будет утвержден соответствующий комплексный план для проведения такой работы. В состав мониторинговой группы войдут как педагоги, специалисты, занимающиеся методическим обеспечением сферы и обеспечивающие организацию управления ею, так и представители родительской общественности и общественных объединений. Итоги изучения и выработанные предложения будут рассмотрены на заседании коллегии Министерства образования в августе текущего года. Точечные недостатки будут устраняться в процессе их выявления», - проинформировал Петришенко.
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